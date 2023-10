Valtonyc: Dieser Rapper floh aus Spanien – nun er wieder da

Der spanische Rapper Valtonyc, der nach einer Verurteilung wegen «Verherrlichung des Terrorismus» ins Ausland geflohen war, ist in sein Heimatland zurückgekehrt. Bei einer Willkommenszeremonie mit rund 200 Leuten in der Ortschaft Sineu auf der Insel Mallorca am Sonntag dankte der Musiker mit dem bürgerlichen Namen José Miguel Arenas Beltran seinen Unterstützern.

Daraufhin hatte er sich 2018 nach Belgien abgesetzt, das ihn nach einer entsprechenden Gerichtsentscheidung nicht nach Spanien auslieferte. Der 29-Jährige konnte nun nach Spanien zurückkehren, da seine Strafe aufgrund der Verjährungsfrist abgelaufen war, wie sein Anwalt spanischen Medien erläuterte. In einem Song des auf Katalanisch singenden Valtonyc heisst es etwa: «Lasst sie so sehr Angst bekommen wie einen Polizisten im Baskenland.

Spanischer Rapper Valtònyc nach sechs Jahren Exil wieder zuhauseDer spanische Rapper Valtònyc wurde in seiner Heimat zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nach sechs Jahren im Exil kehrt er nun in diese zurück. Weiterlesen ⮕

Condé lässt Gharbi gewähren, dieser hämmert den Ball in die MaschenIsmael Gharbi bringt Stade-Lausanne-Ouchy beim FCZ per Distanzschuss mit 1:0 in Führung. Weiterlesen ⮕

«Wer weiss? Vielleicht jetzt am Dienstag gegen Spanien»Die Natispielerin ordnet die Steigerung beim 0:1 gegen Schweden ein und spricht auch über die Ladehemmungen. Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

In dieser Stadt ist das Leben in Deutschland am teuerstenLeben, essen, trinken und wohnen: München ist der teuerste Stadt Deutschlands. Weiterlesen ⮕

Rapper Samra parkt seinen Mercedes-Benz im UetlibergtunnelNach einem Konzert hat der deutsche Rapper Samra seinen Mercedes-Benz quer im Uetlibergtunnel geparkt. Die Kantonspolizei wurde darüber informiert. Weiterlesen ⮕