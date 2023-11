Valiant steigert Gewinn in ersten neun Monaten deutlich

Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn noch mit einem Plus von 7,8 Prozent auf 99,7 Millionen Franken.Der Geschäftsertrag der Bank klettert insgesamt um gut 23 Prozent auf 406,7 Millionen Franken. Treiber war dabei das wichtige Zinsengeschäft, das von der Anhebung des Leitzinsen profitierte. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft nahm um 21 Prozent auf 302,6 Millionen Franken zu. Valiant verweist aber auch auf ihre Zinssatzerhöhungen für die Spar- und Vorsorgekunden.

Aber auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+11,9 Prozent auf 61,6 Millionen) legte in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich zu. Neben steigenden Erträgen im Wertschriften- und Anlagegeschäft profitierte die Bank auch von einer veränderten Verbuchungspraxis im Zahlkartengeschäft.

Im Handelsgeschäft (+99,9 Prozent auf 30,4 Millionen) verdoppelte sich der Ertrag. Zurückzuführen war dies laut der Bank auf erneut gesteigerte Erträge bei Devisentermingeschäften.Der Geschäftsaufwand stieg derweil mit einem Plus um 9,1 Prozent auf 220,8 Millionen Franken weniger stark als die Erträge. Die Kostensteigerungen begründet Valiant mit Investitionen in die Digitalisierung und in die Expansion.

Auf Kurs sieht sich die Bank mit dem Programm zur Erhöhung der Rentabilität, mit dem Valiant die Kosten ab 2024 jährlich um rund 12 bis 15 Millionen reduzieren will. Seit Lancierung des Programms wurden demnach 43 der geplanten 50 Vollzeitstellen abgebaut. Bis Ende 2023 können nun laut Valiant bereits 11 Millionen Franken eingespart werden.Die Ausleihungen der Bank erhöhten sich in der Berichtsperiode um 2,7 Prozent auf 29,4 Milliarden Franken.

