Valcambi tritt aus dem ASFCMP aus

Die Mitteilung fällt kurz und knapp aus, lässt aber gerade deshalb erahnen, wie tief der Graben zwischen Verband und Valcambi inzwischen geworden ist. «Nach ihren gegenseitigen Gesprächen stellt sich heraus, dass die Firma Valcambi und die Schweizerische Vereinigung Edelmetallfabrikanten und -händler (ASFCMP) unüberbrückbare Differenzen haben und eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr in Frage kommt», hiess es in dem Schreiben von Freitag.

Daher habe Valcambi seinen Austritt aus dem ASFCMP mit sofortiger Wirkung zum 26. Oktober 2023 eingereicht. Die ASFCMP Governance nehme diese Entscheidung zur Kenntnis, heisst es weiter. Worin genau die Differenzen liegen, wollte der Verband auch auf Nachfrage von finews.ch nicht bekannt geben.Knackpunkt ist aber offenbar die Position des Verbandes, Importe aus bestimmten Herkunftsländern auszuschliessen.

Valcambi sieht in einem Ausschluss bestimmter Länder eine implizite Bestätigung dafür, dass man nicht in der Lage sei, eine den inhärenten Risiken entsprechende Due-Diligence-Prüfung vorzunehmen.Man habe die Herkunft seiner Goldlieferungen nie verheimlicht, betont Valcambi weiter. Mit dem Ausschluss bestimmter Länder tue man so, als ob Gold zweifelhafter Herkunft nicht auf den Schweizer Markt gelangen könnte. headtopics.com

Die Position des Verbandes stimme nicht mit anderen Institutionen wie der London Bullion Market Association (LBMA) und dem Ziel der OECD-Leitlinien für die verantwortungsvolle Beschaffung von Materialien aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten überein.Der Verband sieht in der Rückverfolgbarkeit ein Schlüsselelement des Compliance-Systems und bekennt sich zur Einhaltung LBMA- und OECD- Richtlinien.

Um die Geschäftsbeziehungen von Valvambi, insbesondere zu Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hatte es in der Vergangenheit Kontroversen gegeben. So hatte die Stiftung für Entwicklungszusammarbeit Swissaid dem Unternehmen 2020 in einem Bericht vorgeworfen, mit einer Firma zu geschäften, die auch mit Konflikt-Gold handelt. headtopics.com

Weiterlesen:

finews_ch »

Goldverarbeiter Valcambi tritt aus Branchenverband ausDie weltweit größte Goldraffinerie Valcambi tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Branchenverband ASFCMP aus. Es wurden unüberbrückbare Differenzen bei Gesprächen festgestellt. Die Branche steht in der Kritik von Nichtregierungsorganisationen bezüglich der Handelsbeziehungen und fordert ein schärferes Edelmetallkontrollgesetz. Weiterlesen ⮕

Havariekommando: Suche nach vier vermissten Seeleuten eingestelltNach dem Zusammenstoss von zwei Frachtschiffen in der Nordsee bei Helgoland ist die Suche nach den… Weiterlesen ⮕

Havariekommando: Suche nach vier vermissten Seeleuten eingestelltNach dem Zusammenstoss von zwei Frachtschiffen in der Nordsee bei Helgoland ist die Suche nach den… Weiterlesen ⮕

Polen: Bischoff tritt nach diversen Skandalen zurückDie polnische Kirche wird derzeit von einem Skandal nach dem anderen erschüttert. Jetzt hat der Bischof der Diözese Sosnowiec seinen Rücktritt eingereicht. Weiterlesen ⮕

Präsidentin des Schweizer Tierschutzvereins tritt zurückNicole Ruch, Präsidentin des Schweizer Tierschutzvereins, tritt nach Forderungen nach ihrem Rücktritt zurück. Die Delegiertenversammlung wurde aufgrund von Unstimmigkeiten verschoben. Weiterlesen ⮕

Terrorgefahr in Europa steigt nach Israel-Gaza-KriegDie Terrorgefahr in Europa steigt wieder an, angezettelt durch den Israel-Gaza-Krieg. Die Stimmung in den beiden Ländern ist sehr angespannt. Vor allem die jüdischen Gemeinschaften sind bedroht. Weiterlesen ⮕