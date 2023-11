Usego kehrt als Verpflegungs-Automat zurück

Bereits vergangenes Jahr hatte sich Felfel die Rechte an der Marke Usego gesichert. Ab dem Frühjahr 2024 sollen Usego-Kühlschränke bei drei Testkunden im Grossraum Zürich stehen, wie dieMit der Traditionsmarke Usego wolle man in Produktionsfirmen Mahlzeiten anbieten, die besonders Mitarbeitende des Werkplatzes Schweiz ansprechen, sagt Felfel-Mitgründerin Daniela Steiner zur «Handelszeitung».

Das Angebot soll etwa Klassiker aus der Schweizer Küche wie Ghackets mit Hörnli, Berner Platte oder Landjäger mit Beilage enthalten. Zu einem Preis von rund zehn Franken.Es sei laut Daniela Steiner immer einfacher, einen bestehenden Brand wiederzubeleben, als eine komplett neue Marke einzuführen. «Usego ist Nostalgie pur – bei allen über 45 macht es sofort klick im Kopf.

Neben dem Coop (ehemals Konsumvereine) und der viel später gegründeten Migros gehörten die bis zu 4000 Usego-Läden über Jahrzehnte zum Netz des Detailhandels in der Schweiz. Nach diversen Fusionen und Aufspaltungen wurde die Marke 2005 aufgegeben – und feiert nun bald ein Comeback.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRESSEPORTAL_CH: Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology an der transport-CHJuice Technology an der transport-CH Zürcher Pionierin im mobilen Laden präsentiert in Bern wegweisende Neuheiten für Flotten- und für Schnellladen Die Juice Technology AG,...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Fussball-Podcast Sykora Gisler - «Als Satiriker ist es schwieriger geworden über YB zu schreiben»Die aktuelle Folge des Fussball-Podcasts mit Chef-Blogger («Zum Runden Leder») Christian Zingg.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Wetter: Sturmtief „Ciarán“ nimmt Kurs auf SüdenglandAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Kann die Schweizer Nati den Weltmeisterinnen aus Spanien Paroli bieten?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: «Goldener Bremsklotz» für Bundesrätin Keller-SutterAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: BVB-Coach Terzic gibt Update zum Zustand von Gregor KobelAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕