USB-C wird in der Schweiz zum verpflichtenden Ladestandard

Proprietäre Lösungen müssen aus dem Sortiment fliegen, USB-C wird stattdessen für Hersteller auch in der Schweiz zum verpflichtenden Ladestandard für Smartphones, Tablets und andere Geräte. USB-C wird in der Schweiz zur Standardladelösung, wie der Bund in einer Mitteilung bekanntgegeben hat. Der Bundesrat hat demnach in seiner Sitzung vom 22. November 2023 die Revision der Verordnung über Fernmeldeanlagen (FAV) verabschiedet und folgt damit der EU-Regelung von 2022. Ab dem 1.

Januar 2024 werden für Mobiltelefone und andere Funkanlagen somit einheitliche Ladeprotokolle und -schnittstellen im weitverbreiteten USB-C-Standard eingeführt. Dies betrifft aber auch andere Geräte wie Tablets, Digitalkameras, Laptops, Kopfhörer und E-Reader. Für die Geräte soll nach Bedarf auch ein schnelles Aufladen mittels 'USB Power Delivery'-Standard möglich sein. Ende 2022 hat die EU harmonisierte Vorschriften bei Ladelösungen für die erwähnten Geräte beschlossen und den Mitgliedstaaten rund ein Jahr Zeit gegeben, entsprechende Maßnahmen umzusetzen.





