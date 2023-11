USA kritisieren Schweiz wegen Russengeschäfts

Die USA kritisieren die Schweiz wegen des Russengeschäfts – ihre Banken übernehmen derweil heikle Russen von der UBS. Das ist heuchlerisch. Aber es ist kein Grund, so weiterzumachen wie bisher.Die Probleme rund um Oligarchen bei Schweizer Banken lassen sich auf eine einfache Frage reduzieren: Sollen unsere internationalen Vermögensverwalter, allen voran die neue UBS, Geld nehmen von Milliardären aus Autokratien – ja oder nein? Praktisch lautete die Antwort bislang klar: ja.

Russland ist nur das letzte Beispiel einer langen Reihe von Unrechtsstaaten, deren Finanzelite bei uns problemlos ihr Geld deponieren konnte. In Russland gab es bis zum Fall des Kommunismus Ende 1989 keinen Privatbesitz. In der ehemaligen DDR, wo ähnliche Verhältnisse herrschten, wurde das Volksvermögen nach 1989 in einem transparenten Vorgang privatisiert. Das ging nicht immer reibungslos, aber es war kein Vergleich zu Russlan





🏆81. tagesanzeiger » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TAGESANZEİGER: Die Schweiz und die Italianità – Sie rückten die Schweiz näher an den SüdenItalienische Gastarbeiter brachten das Mediterrane in die Schweiz – beim Essen, beim Feiern, beim Fussball. Doch der Weg dazu war nicht immer leicht, das zeigt eine Ausstellung des Landesmuseums in Zürich. Drei Zeitzeugen berichten.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Die Armee verteidigt die Sicherheit, die Freiheit und die Kultur der Schweiz (Video)Diese Aufgabe erfüllt jede und jeder Angehörige als Teil der Armee. So vielfältig deren Persönlichkeiten sind, so sehr steht vor jedem Ich das Wir – die Truppe.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Eishockey-WM: Schweiz – USA – 0:2 – die Schweiz kassiert Slapstick-GegentoreDie Schweiz trifft im ersten K.-o.-Spiel auf die jungen Amerikaner. Das Startdrittel ist vorbei – verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker. Ich bin kein Prophet. Aber heute an Auffahrt wird CH siegen. Amen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: SRF News spezial - Schweiz, wie geht’s?Wie glücklich und zufrieden sind die Menschen in der Schweiz? Diese und viele andere Fragen beantwortet die nationale Meinungsumfrage von GFS Bern im Auftrag der SRG. Single oder Grossfamilie? Stadt oder Land? Im Wahljahr 2023 fühlt Mona Vetsch in der einzigartigen Livesendung «Schweiz, wie geht’s?» mit «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch und den Haus-Philosophierenden Barbara Bleisch und Yves Bossart der Schweiz auf den Zahn. Es ist der Höhepunkt des nationalen Thementags am 23. August 2023: die Livesendung «Schweiz, wie geht’s?» um 20.05 Uhr auf SRF 1 mit Gästen, Analysen und Kommentaren. Mona Vetsch führt durch die einzigartige Sendung, «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch präsentiert und analysiert die GFS-Studienergebnisse, während die «Sternstunde Philosophie»- und «Bleisch & Bossart»-Moderierenden Barbara Bleisch und Yves Bossart einordnen. Die Livesendung von SRF zum Themenabend steht im Zeichen des Wahljahrs 2023 und wird auf SRF info auch in Gebärdensprache angeboten. Die nationale GFS-Meinungsstudie Die SRG hat 2023 beschlossen, eine grosse Befragung zu Alltagsthemen und -sorgen der Schweizer Bevölkerung durchzuführen. Dabei wird unter dem Titel «Schweiz, wie geht’s?» untersucht, wie Menschen in der Schweiz leben. Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung «Wie geht's Schweiz?» basieren auf einer repräsentativen Befragung von 57'778 Personen wohnhaft in der Schweiz und mindestens 16 Jahre alt. Die Befragung erfolgte zwischen dem 3. April und dem 8. Mai 2023 mittels Riversampling- und Panel-Befragungen. Die Live-Sendung «Schweiz, wie geht’s?» und Gäste Nebst dem Blick auf die Antworten der befragten Personen in der Schweiz, die «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch präsentiert und analysiert sowie Barbara Bleisch und Yves Bossart einordnen, fragt Moderatorin Mona Vetsch bei einigen Menschen in der Schweiz ganz persönlich nach, wie es ihnen geht und was sie in ihrem Leben zufrieden und glücklich macht. Unter anderen beim Parkwächter im schweizeris

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: WM-Playoff: Schweiz – Wales – Humm schiesst die Schweiz in letzter Sekunde an die WMDie Schweizer Fussballerinnen setzen sich in extremis gegen Wales durch. Fabienne Humm trifft kurz vor Ablauf der Verlängerung zum 2:1.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

SRFNEWS: UNO-Menschenrechtsrat - Was die UNO der Schweiz vorwirft – und was die Schweiz dazu sagtStaatssekretärin Livia Leu hat vor dem UNO-Menschenrechtsrat Ungleichheiten in der Schweiz eingeräumt. Darum geht es. Würde mich nicht wundern wenn Alainberset Geld von der Pharma erhalten hat. Es wird Zeit die Corona-Pandemie aufzuarbeiten! Uno Menschenrechtsrat 🤣🤣🤣🤣

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »