USA drängen auf Maßnahmen gegen Gewalt gegen unschuldige Palästinenser

«Aber das mindert nicht die Notwendigkeit, im Einklang mit den Gesetzen des Krieges zu handeln. Israel muss alles in seiner Macht Stehende tun, um unschuldige Zivilisten zu schützen, so schwierig das auch sein mag», so der US-Präsident. Israel sollte sich darauf konzentrieren, «die Leute zu verfolgen, die diesen

TAGESANZEİGER: Israel-News: Jossi Beilin – «Man kann die Palästinenser nicht ignorieren»Nach all dem, was geschehen ist, befürwortet der international bekannteste israelische Friedensaktivist eine Bodenoffensive gegen die Hamas. Für die Zukunft hat Jossi Beilin einen Vorschlag.

NAU_LİVE: Radikales Palästinenser-Netzwerk Samidoun trifft sich in der SchweizDerzeit kann sich das Palästinenser-Netzwerk Samidoun in der Schweiz frei bewegen. Doch die Politik er haben sich eingeschaltet und fordern ein Verbot.

TAGESANZEİGER: Gewalt in der Erziehung: 160’000 Schweizer Kinder erhalten OhrfeigenNoch immer sind viele Kinder von Körperstrafen und Demütigungen betroffen. Ein Gesetz soll jetzt Gegensteuer geben. Kinderschutz-Präsidentin Yvonne Feri sagt, was künftig noch erlaubt sein soll.

NAU_LİVE: Oppositionspolitiker in Bangladesch nach Gewalt bei Demo festgenommenDer Generalsekretär der grössten Oppositionspartei Bangladeschs wurde am Sonntag festgenommen.

20MİN: Schweiz: 38 Prozent der Eltern setzt Gewalt in der Erziehung einWie viele Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder andere Arten von Gewalt erfahren, ergab eine neue Umfrage der Universität Freiburg.

SCHWEİZERBAUER: Wichtige Massnahmen beim Einstallen von SchafenWenn die Schafe nach dem Einstallen entwurmt werden, hilft das, Winterfutter zu sparen. Denn bei einem Befall mit dem Gedrehten Magenwurm verwerten die Tiere das Futter schlechter und erreichen tiefere Tageszunahmen.

