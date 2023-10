USA bittet Katar, die Rhetorik von Al-Jazeera abzuschwächen

Der amerikanische Aussenminister Antony Blinken hat die Regierung von Katar gebeten, «die Rhetorik von Al-Jazeera («Die Insel») abzuschwächen. Diese sei «voller anti-israelischer Hetze». Wie der US-Nachrichtenkanal Fox News und das Nachrichtenportal Axios berichten, sei Washington besorgt, dass die Darstellung des Konfliktes durch den katarischen Fernsehsender zu einer weiteren Eskalation im Nahen und Mittleren Osten führen könnte.

