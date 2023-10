USA bittet Katar, die Hetze von Al-Jazeera abzuschwächen

Der amerikanische Aussenminister Antony Blinken hat die Regierung von Katar gebeten, «die Rhetorik von Al-Jazeera («Die Insel») abzuschwächen. Diese sei «voller anti-israelischer Hetze». Wie der US-Nachrichtenkanal Fox News und das Nachrichtenportal Axios berichten, sei Washington besorgt, dass die Darstellung des Konfliktes durch den katarischen Fernsehsender zu einer weiteren Eskalation im Nahen und Mittleren Osten führen könnte.

Der Luzerner Regierungsrat lehnt die Initiativen «Attraktive Zentren» von den Grünen und «Antistau» der Jungen SVP ab. Gegenüber dem Gegenvorschlag zur Antistau-Initiative ist das Departement von Regierungsrat Fabian Peter kritisch eingestellt.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Katar: Soft Power und Unterstützung für populistische BewegungenKatar setzt auf Soft Power, um seinen Ambitionen gerecht zu werden. Der Emir von Katar gründete den Nachrichtenkanal Al Jazeera, der während des Arabischen Frühlings die arabischen Massen begeisterte. Besonders die Muslimbrüder wurden von Katar unterstützt. Die Bewegung der Muslimbrüder hat auch Einfluss auf die palästinensische Hamas. Weiterlesen ⮕

