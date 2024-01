US-Wahl: Biden gegen Trump

In den USA zeichnet sich ein uninspirierendes Remake der letzten Präsidentschaftswahl ab: ein Duell der beiden alten Herren Joe Biden und Donald Tump. Für den Rest der Welt steht sehr viel auf dem Spiel.Versucht man, herauszufinden, was das neue Jahr für die Welt bereithält, zeichnet sich am Horizont bedrohlich ein Meilenstein ab: die amerikanische Präsidentschaftswahl am 5. November. Diese Wahl wird zweifellos die zu ihr hinführende und auf sie folgende Geschichte prägen.

Präsident Joe Biden (1942), der durch seine Erfahrung und sein Können den Respekt für Berufspolitiker wiederhergestellt hat, wird ein Mandat anstreben, um bis Mitte 80 zu regieren. Manch einer fragt sich, ob das klug ist – darunter selbst Angehörige seiner eigenen Generation. Bidens mutmasslicher Gegenkandidat, Ex-Präsident Donald Trump (1946), ist nur wenig jünge





