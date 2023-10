US-Republikaner Mike Pence zieht Bewerbung zurück: «Nicht meine Zeit»

Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der Republikaner sagte am Samstag in Las Vegas, er ziehe sich aus dem parteiinternen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im kommenden Jahr zurück. «Dies ist nicht meine Zeit. Nach vielem Beten und Überlegen habe ich beschlossen, meinen Wahlkampf für das Präsidentenamt mit dem heutigen Tag aufzugeben.

Die Partei kürt ihren Kandidaten in einer parteiinternen Vorwahl. Sie startet Mitte Januar im Bundesstaat Iowa. Bei den Demokraten bewirbt sich US-Präsident Joe Biden um eine Wiederwahl. Er hat als Amtsinhaber bislang kaum ernstzunehmende Konkurrenz in seiner Partei. Pence ist der erste weithin bekannte Bewerber der Republikaner, der aus dem Rennen aussteigt. Die Präsidentenwahl steht am 5. November 2024 an.

Zum Auftakt des Wahlkampfes war Pence Trump hart angegangen, der den Erfolg von Biden nicht anerkennen wollte. Mit Blick auf den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 warf er Trump vor, ihn und seine Familie mit seinen Worten in Gefahr gebracht zu haben. Trump-Anhänger hatten an dem Tag den Kongresssitz erstürmt, während dort unter Vorsitz von Pence der Sieg Bidens bestätigt werden sollte. headtopics.com

Trump hatte in den Tagen davor behauptet, dass Pence Wahlergebnisse aus einzelnen Bundesstaaten einfach ablehnen könnte, was Rechtsexperten und auch der Vizepräsident für unrechtmässig hielten. Während des Kapitol-Sturms twitterte Trump, Pence habe «nicht den Mut gehabt, das zu tun, was getan werden sollte». Aus dem Mob kamen Rufe wie «Hängt Pence».

Die Entscheidung von Pence, mehr als zwei Monate vor den Vorwahlen auszusteigen, dürfte nach Einschätzung von Beobachtern einerseits finanzielle Gründe haben. Andererseits dürfte Pence so auch sein Gesicht wahren. Es war erwartet worden, dass er sich nicht für eine anstehende Vorwahldebatte der Republikaner qualifizieren würde. headtopics.com

