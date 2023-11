US-Privatwirtschaft schafft weniger Stellen als erwartet

«Keine einzelne Branche dominierte in diesem Monat die Neueinstellungen, und die grossen Lohnerhöhungen nach der Pandemie scheinen hinter uns zu liegen», sagte Nela Richardson, Chefökonomin bei ADP. «Obwohl sich der Arbeitsmarkt abgekühlt hat, ist er immer noch stark genug, um die Verbraucherausgaben zu stützen.»

Der Arbeitsmarkt der USA bleibt trotz der Zinserhöhungen der US-Notenbank weiterhin robust. Der insgesamt starke Arbeitsmarkt treibt die Lohnentwicklung und erschwert so der US-Notenbank Fed die Inflationsbekämpfung. Die Fed wird an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Sie wird voraussichtlich laut Ökonomen ihre Zinsen nicht antasten. Künftige Anhebungen sind aber nicht ausgeschlossen.

