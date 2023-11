US-Notenbank vor erneuter Zinspause - Was sagt Fed-Chef Powell?

Umso wichtiger werden deshalb die Aussagen des Fed-Chefs Powell auf der anschliessenden Pressekonferenz sein. «Wie weit lässt die Notenbank für weitere Zinsschritte nach oben die eine Tür offen oder sehen Anleger sogar durch einen kleinen Spalt in der anderen Tür zu Zinssenkungen etwas Licht durchscheinen - alles ist möglich und so auch jedwede Bewegung an den Börsen», fasst ein Händler zusammen.

«Das hohe Wachstum der US-Wirtschaft und der unverändert enge Arbeitsmarkt lassen eigentlich nur eine Botschaft zu: Die Fed wird weitere Zinserhöhungen nicht ausschliessen und das aktuelle Niveau noch länger beibehalten», schreiben die Börsen-Experten von Index Radar.

Fed-Chef Jerome Powell hat die Finanzmärkte für den am 1. November anstehenden Zinsentscheid darauf vorbereitet, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleibt. Erstmals seit Beginn der geldpolitischen Straffungsserie im März 2022 könnte die Fed somit auf zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Füsse still halten. Sie kann laut Powell nach ihrer aggressiven Erhöhungsserie nun geduldiger agieren.

«Die zuletzt deutlich gestiegenen langfristigen Kapitalmarkzinsen nehmen der US-Notenbank einen Teil ihrer Arbeit im Kampf gegen die Inflation ab», erläuterte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Auch in der Realwirtschaft komme der Zinsanstieg zunehmend an: «Beispielsweise am Häusermarkt, wo der Zinssatz für 30-jährige US-Hypotheken mittlerweile bei knapp acht Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2000 notiert.

