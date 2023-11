US-Notenbank belässt Leitzins wie erwartet unverändert

«Die Fed lässt ihre Zinspfeile im Köcher, ist aber jederzeit bereit, noch einen abzuschiessen. Bisher ist das Inflationsrisiko nicht gebannt», so die Einschätzung von Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Trotz der straffen Linie der Notenbank hatte die US-Wirtschaft ihr Wachstum im Sommerquartal mehr als verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent zu.

Laut KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib muss die Zentralbank den Leitzins wohl noch «eine geraume Weile» auf dem aktuellen Niveau belassen. Die BIP-Zahlen zum dritten Quartal unterstreichen aus ihrer Sicht, dass die gute konjunkturelle Lage den Preisdruck noch weiter hochhalten wird.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank begründet in einer Notiz den Entscheid damit, dass es aus Sicht der Fed zuletzt zu keinen grösseren Überraschungen kam. Das kräftige Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal von knapp 5 Prozent war zu erwarten gewesen. Auch zeichnet sich bislang keine Schwäche am US-Arbeitsmarkt ab.

Die Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation innerhalb von 16 Monaten elf Mal angehoben - zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Es ist eine der schnellsten und schärfsten Zinsanhebungsperioden in ihrer Geschichte. Die Notenbanker legten dann im September eine Pause ein - so wie zuvor schon im Juni.

