US-Investmentbanken uneinig über zukünftige Wirtschaftsentwicklung und Leitzinsen

Die Ökonomen der US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley sind geteilter Meinung, wie sich die Wirtschaft sowie die Leitzinsen in den USA künftig entwickeln werden. Ökonomen von Morgan Stanley prognostizieren, dass die Federal Reserve in den nächsten zwei Jahren tiefgreifende Zinssenkungen vornehmen wird, da sich die Inflation abkühlt. Die Analysten von Goldman Sachs Group rechnen dagegen mit weniger Senkungen und einem späteren Beginn.

Die Zentralbank werde im Juni 2024 mit der Zinssenkung beginnen, dann erneut im September und bei jeder Sitzung ab dem vierten Quartal, jeweils in Schritten von 25 Basispunkten, sagten Ökonomen von Morgan Stanley unter der Leitung von US-Chefökonomin Ellen Zentner am Sonntag in ihrem Ausblick für 2024. Dadurch werde der Leitzins bis Ende 2025 auf 2,375 Prozent sinken, sagten sie

:

FİNEWS_CH: M&A: UBS sieht bessere Zeiten für InvestmentbankerDie Flaute bei Fusionen und Übernahmen hat Investmentbanken gebremst. Es mehren sich jedoch die Anzeichen, dass sich das Geschäft im kommenden Jahr deutlich beleben könnte.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Chlamydien-Infektionen nehmen zu: Frauen besonders betroffenMehr und bessere Tests sowie ein neues Sexualverhalten lassen die Fallzahlen steigen. Besonders Frauen tragen ein Risiko: Chlamydien sind ein häufiger Grund für Unfruchtbarkeit.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 13. November 2023: Schweizer Börse schliesst leicht höher | Sandoz, VAT und Comet gefragtBörsenbericht vom 13. November 2023: Schweizer Börse etwas fester erwartet: Der aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Sechs von neun planetaren Grenzen teils deutlich überschrittenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 13. November 2023: SMI mit freundlichem Auftakt | Julius Bär, Sandoz und VAT gefragtDer aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

SRFNEWS: Reinigungshilfen im Fokus - «Menschen machen Dreck. Und ich mache sauber. Punkt.»Wer putzt? Diese Frage lässt tief in eine Gesellschaft blicken. Zu Hause putzen Frauen doppelt so viel wie Männer und als angestellte Putzkräfte sind es ebenfalls meist Frauen sowie Migrantinnen und Migranten. Anerkennung gibt es fürs Saubermachen nur wenig. Die Putzarbeit ist schlecht oder gar nicht bezahlt.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »