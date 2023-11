US-Hotelpreise bei Sonnenfinsternis: Ein Einzelzimmer nächsten April? 1100 Dollar

Die Eckdaten: Rund 1100 Euro für ein Doppelzimmer; laut Gästebewertungen gibt es keinen Kaffee und keine bequemen Kissen; und ja, generell sei die Einrichtung «just a little bit run down», ein bisschen heruntergekommen also. Aber wie so oft möge man auch hier die Dinge bitte im Kontext betrachten.Am 8. April ist halt totale Sonnenfinsternis. Und zu sehen gibt es die nicht überall, in Festlandeuropa schon mal gar nicht, in Mexiko, Kanada und den USA nur in Teilen.

Fünf Monate sind es zwar noch, bis der Mond sich nach 2017 das nächste Mal vollständig vor die Sonne schiebt – aber schon seit Monaten bereitet sich die Szene der Astronomiefreunde und «eclipse chaser», wie sie sich im englischsprachigen Raum nennt, auf diesen 8. April vor.

Auf der Seite Astronomy.com wiederum ist auf die Sekunde genau hinterlegt, wann die Finsternis über welcher texanischen Ranch beginnen und enden wird. Zu Russellville heisst es etwa, vom nahen Mount Nebo (410 Meter hoch) sei die Sicht noch mal besonders schön.

Anderswo sind längst Workshops und Vorträge geplant, ein Panel trägt die Überschrift «Inspiring the nation to look up!». Als ob das nicht von ganz allein geschehen würde. Eingeschworen wurden sie in den USA spätestens am 14. Oktober, als es eine partielle Sonnenfinsternis gab. Aber was ist das schon gegen eine totale?Aus europäischer Sicht lässt sich das schnell belächeln, dieses Theater um vier bis fünf Minuten Schatten.

:

SRFNEWS: Bezahlen für keine Werbung: Meta führt ein Bezahlmodell einDie Werbung in Sozialen Medien geht vielen auf die Nerven. Sind sie bereit, für die Freiheit von Werbung zu bezahlen?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

20MİN: Ohrwürmer: Sind sie ein Anzeichen für AD(H)S oder OCD?Ein TikTok-Video behauptet, dass Ohrwürmer ein Anzeichen für AD(H)S oder OCD sein könnten. Ein Neurologe erklärt jedoch, dass dies unbegründet ist.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFLUZERN: Geothermie-Projekt in Inwil: Bei der Bevölkerung sind noch Fragen offenGrundsätzliche Kritik am Projekt gibt es aber kaum. Der drittklassige SC Kriens tritt am Mittwoch im Cup gegen den grossen FC Basel an – und bereitet sich auf ein Fussballfest vor. Unser Kolumnist Richard Blatter alias El Ritschi hätte für ein Radiointerview und ein Konzert nach Kalifornien fliegen können - hat's dann aber sein lassen. Stattdessen hat er sich auf die Vespa geschwungen und ist durch die Zentralschweiz getuckert. Nach Rekordteilnahme: Beim Marathon geht man über die Bücher. Der Marathon in Luzern: Ein Volksfest bei bestem Wetter.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

FUW_NEWS: FuW vor Ort: Chile – ein Land zwischen ExtremenDem lang gezogenen Andenstaat geht es immer noch besser als den anderen Ländern Südamerikas. Doch die Erschütterungen nehmen zu.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »