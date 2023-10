US-Hollywoodstar Matthew Perry tot in seinem Whirlpool gefunden

Der US-Hollywoodstar wurde Tod in seinem Whirlpool aufgefunden.Die Behörde teilte laut «People.com» am Sonntag (Ortszeit) mit, dass das Ergebnis einer toxikologischen Analyse noch ausstehe. Der «Friends»-Star war am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden, wie US-Medien berichteten. Perry wurde 54 Jahre alt.und sein Stiefvater waren am Samstagabend laut «TMZ.com» am Haus des Schauspielers eingetroffen.

Die Stars aus «Friends». Von links: Matthew Perry, Courteney Cox Arquettte, David Schwimmer, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc. – keystone «Friends» wurde Perrys grösster Erfolg. Der 90er-Jahre-Hit dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.

