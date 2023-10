US-Gesundheitsbehörde erteilt Zulassung für Augenmittel Vabysmo zur Behandlung von Makulaödem

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Augenmittel die Zulassung zur Behandlung des Makulaödems nach Netzhautvenenverschluss (RVO) erteilt, wieRVO ist damit die dritte Indikation für Vabysmo.

Zugelassen ist es bereits zur Behandlung der neovaskulären oder feuchten altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) und dem diabetischen Makulaödem (DME). Zusammen betreffen die drei Netzhauterkrankungen lautMit einem Umsatz von mehr als anderthalb Milliarden Franken in den ersten neun Monaten 2023 gehört das Augenmittel zu den Hoffnungsträgern des Pharmakonzerns. Zugelassen ist es in den USA seit Januar 2022.

