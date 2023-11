US-Geldpolitik: Fed hält Leitzins bei 5,25%

Die US-Notenbank sei gemäss eigener Aussage zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik bereit, sollte die Teuerung hartnäckig über ihrem Ziel von 2% verharren. Seit Sommer signalisiert das Fed zudem einen weiteren Zinsschritt bis Ende des Jahres, der demnach bei seiner letzten Sitzung im Dezember erfolgen müsste.

Seitdem das Fed im März vergangenen Jahres begann den Leitzins straff anzuheben, ist allerdings die Inflation signifikant gesunken und die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft haben sich merklich verschärft. Dabei blieb die Konjunktur bemerkenswert dynamisch und der Arbeitsmarkt überraschend stark. Doch nun könnte sich das Umfeld ändern.

ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden.

