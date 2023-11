US-Erdbebenwarte: Beben der Stärke 6,1 erschüttert Insel Timor

Einem AFP-Journalisten zufolge war das Beben in Kupang stark zu spüren, Opfer wurden jedoch keine gemeldet. Demnach wurden Gebäude beschädigt, einige Wohnhäuser wurden evakuiert. Die Insel im Südosten des indonesischen Archipels ist in zwei geteilt: das zu Indonesien gehörende Gebiet im Westen und den eigenständigen Inselstaat Osttimor.wegen der Reibung tektonischer Platten immer wieder stark bebt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Starke Unwetter in Norditalien: Strassen überschwemmt und Bahnstationen geschlossenIn weiten Teilen Norditaliens sind in der Nacht zum Dienstag starke Unwetter niedergegangen. Besonders betroffen war die Gegend rund um Mailand. Der Fluss Seveso trat infolge der grossen Wassermassen über die Ufer und überschwemmte die nördlich vom Zentrum gelegenen Viertel Isola und Niguarda. Bahnstationen waren überschwemmt und ganze Strassenzüge standen unter Wasser. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Tote, jedoch werden Regen, Sturm und Gewitter in den kommenden Tagen weiterhin erwartet.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Starke Zunahme von Firmengründungen im letzten QuartalIm letzten Quartal wurden deutlich mehr neue Firmen im Handelsregister aufgenommen als im Vorjahr. Die besten Monate waren März und Juni. Auch die Löschungen und Mutationen haben zugenommen.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Starke Behinderungen im Abendverkehr nach Unfall in NäfelsAm Dienstag ist es auf der Hauptstrasse im Unterdorf in Näfels um circa 18.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Stärkste Angriffe seit Januar: Moskau beschiesst 118 Orte in UkraineSeit Anfang des Jahres hat Russland die Ukraine nicht mehr mit solcher Stärke angegriffen. Mindestens vier Menschen starben, 14 wurden verletzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Deutschland und Israel: Bundeswehr steht mit 1000 Soldaten bereitBerlin hat starke Kräfte nach Zypern und Jordanien verlegt, um auf Evakuierungen und Geiselbefreiungen vorbereitet zu sein. Für die Schweiz könnte das wichtig werden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schwere Überschwemmungen in NorditalienIn weiten Teilen Norditaliens sind starke Unwetter niedergegangen, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt haben. Besonders betroffen ist die Gegend rund um Mailand.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕