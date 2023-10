Urteil bestätigt: Erpresser zu drei Jahren Haft verurteilt

Das Luzerner Kantonsgericht verurteilte 2022 einen Schweizer wegen versuchter Erpressung mit Bedrohung vieler Menschen, Schreckung der Bevölkerung und mehrfach arglistiger Vermögensschädigung zu einem Jahr unbedingter sowie zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe. Das Bundesgericht bestätigt nun dieses Urteil, obwohl die Luzerner Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe forderte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die drei Erpressungsversuche zu milde bewertet wurden.

Das frühere Urteil des Luzerner Kantonsgericht wird somit bestätigt. Die Strafe von drei Jahren bleibt bestehen. Evakuierung und gescheiterte Geldübergabe Mit einem Anruf aus einer öffentlichen Telefonkabine löste ein damals 36-jähriger Luzerner 2018 einen Grosseinsatz in Ebikon aus. Er drohte, in der Mall of Switzerland eine Bombe zu zünden. «Sie haben eine Bombe im Haus und sie wird um 12.

