Urs Vogt tritt als Geschäftsführer von Mutterkuh Schweiz zurück

35 Jahre lang war Urs Vogt Geschäftsführer von Mutterkuh Schweiz. Nun tritt er eine Reihe zurück und übergibt Daniel Flückiger die Führung. Im Interview zieht Vogt Bilanz.Nach 35 Jahren als Geschäftsführer von Mutterkuh Schweiz tritt Urs Vogt in die zweite Reihe und überlässt Daniel Flückiger die Führung. (Bild: Simone Barth) Mit rund 6000 Mutterkuhbetrieben in der Schweiz umfasst die Mutterkuhhaltung bald 10 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe.

(Bild: Simone Barth) Urs Vogt ist Bauernsohn aus dem solothurnischen Schwarzbubenland und lernte ursprünglich Konstrukteur. Beinahe sein ganzes berufliches Leben hat er aber der Mutterkuh gewidmet. So absolvierte er im Anschluss die Lehre als Landwirt und ein Agronomie-Studium an der Hochschule für Agronomie-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). Nach seiner Tätigkeit in der Firma Nebiker in Sissach, einem...Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbesser





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Goldpreis: Paradigmenwechsel erwartetChristian Brenner ortet einen Paradigmenwechsel. Gold werde als Hard-Asset wie Bargeld immer häufiger als Backup an Bord genommen, um sich auch gegen IT-Ausfälle oder Cyber-Kriminalität zu schützen, sagt der Präsident und Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Philoro Schweiz. Im kommenden Jahr sieht er den Unzenpreis auf neue Rekordhochs steigen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

SVP-Präsident Marco Chiesa tritt zurückDer 49-jährige Tessiner gibt im März den Posten als SVP-Präsident ab. Die Nachfolgesuche hat begonnen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Lorenz Hess tritt zurück: «Dank dem Bernapark kann Stettlen ländlich bleiben»Nach 22 Jahren gibt Lorenz Hess das Gemeindepräsidium in der Berner Agglogemeinde ab. In seiner Amtszeit wurde Stettlen im Kanton Bern einzigartig.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Uni-Präsidentin tritt nach Antisemitismus-Vorwürfen zurück – Frage nach Völkermord löste Eklat ausDer Streit über den Konflikt in Nahost wird auch an den Universitäten in den USA ausgetragen. Die Präsidentinnen dreier Elite-Unis geraten durch Äusserungen zum Antisemitismus an Hochschulen enorm unter Druck. Nun zieht eine von ihnen Konsequenzen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Regen und Schneeschmelze führen zu Hochwassergefahr ++ Baldeggersee tritt über das Ufer ++ Kleine Emme führt viel WasserIn der Zentralschweiz besteht Hochwassergefahr. News und Bilder finden Sie in unserem Ticker.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Präsidentin der University of Pennsylvania tritt nach Kritik zurückNach heftiger Kritik an ihrem Auftritt bei einer Kongress-Anhörung zu Antisemitismus an Elite-Universitäten in den USA zieht die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, Konsequenzen.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »