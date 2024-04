Uraltes Dampfschiff «Säntis» soll aus dem Bodensee gehoben werden

Es ist ein extrem ambitioniertes Projekt: Das einst versenkte Dampfschiff es «Säntis» soll geborgen werden. Doch nun bekommen 1000 Zuschauer ihre Tickets zurückerstattet.Das Dampfschiff «Säntis» war einst das modernste Schiff auf dem Bodensee . Es wurde 1892 mit einer Kohlefeuerung und einem Dreizylinder-Dampfkessel konstruiert und verkehrte 41 Jahre auf dem Bodensee .

Die eigentliche Bergung begann vor zwei Wochen, als Hebesäcke in der Tiefe an der Konstruktion angebracht und mit Luft gefüllt wurden, um Auftrieb zu erzeugen. Für den Leiter der Bergungsmission, Silvan Paganini, war das ein entscheidender Moment, denn es bestand die Gefahr, dass das Wrack dabei auseinander bricht.Paganini reparierte in seiner beruflichen Vergangenheit Ölleitungen in den Tiefen der Meere oder barg diese.

Derzeit prüfen der Bergeverein und die Crews alle möglichen Optionen, das Jahrhundertprojekt dennoch zu einem guten Ende zu bringen. «Wir müssen jetzt so schnell wie möglich das Seil auf dem Wrack zusammenräumen und verlieren dadurch enorm viel Zeit.»Für das Jahrhundertprojekt wird es zeitlich eng: Der Kanton Thurgau hat der Bergungsmission die Bewilligung eigentlich nur bis zum 30. April erteilt.

Dampfschiff Säntis Bodensee Geborgen Revisionen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bodensee: Dampfschiff Säntis soll geborgen werdenEin altes Passagierschiff auf dem Bodensee soll nach über 90 Jahren aus dem Wasser geholt werden. Ein Verein hat durch Crowdfunding genug Geld gesammelt, um die Bergung mit Hightech-Unterwasserrobotern und einem U-Boot durchzuführen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Stahlseil reißt beim Versuch, das Dampfschiff 'Säntis' aus dem Bodensee zu hebenDas ambitionierte Projekt, das versenkte Dampfschiff 'Säntis' zu bergen, scheitert, als ein Stahlseil reißt. 1000 Zuschauer erhalten ihre Tickets zurückerstattet.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Uraltes Dampfschiff «Säntis» soll gehoben werdenDas Dampfschiff «Säntis», das einst das modernste Schiff auf dem Bodensee war, soll geborgen werden. Das Projekt ist jedoch extrem ambitioniert und ein Stahlseil riss während des Bergungsversuchs.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Stahlseil reißt beim Versuch, das versunkene Dampfschiff aus dem Bodensee zu hebenDas ambitionierte Projekt, das einst versenkte Dampfschiff 'Säntis' zu bergen, endet in einem Rückschlag, als ein Stahlseil reißt. 1000 Zuschauer erhalten ihre Tickets zurückerstattet.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Uraltes Dampfschiff sollte dem Bodensee gehoben werden – dann riss ein StahlseilEs ist extrem ambitioniertes Projekt: Das einst versenkte Dampfschiffes «Säntis» soll geborgen werden. Doch nun bekommen 1000 Zuschauer ihre Tickets zurückerstattet.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Uraltes Dampfschiff sollte aus dem Bodensee gehoben werden – dann riss ein StahlseilEs ist ein extrem ambitioniertes Projekt: Das einst versenkte Dampfschiffes «Säntis» soll geborgen werden. Doch nun bekommen 1000 Zuschauer ihre Tickets zurückerstattet.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »