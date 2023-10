Untersuchung zu Vorwürfen gegen Journalisten des Onlinemediums «Republik»

Im Sommer wurden schwere Vorwürfe gegen einen Journalisten des Onlinemediums «Republik» bekannt. Nun liegen die Ergebnisse einer externen Untersuchung vor. Veranlasst wurde sie durch einen. Dabei soll es auch zu einem «massiven sexuellen Übergriff» gekommen sein. In der Folge wurde der Journalist freigestellt und eine interne Untersuchung in Auftrag gegeben.

Laut Untersuchungsbericht ist unklar, wie und ob die Redaktionsleitung den Hinweisen nachgegangen ist. Es gebe «widersprechende Aussagen» dazu. Klar ist jedoch, dass sie die eingegangenen Vorwürfe mit dem heutigen Beschuldigten besprachen.

Zusätzlich sollen sie ihm versichert haben, dass die entsprechende Journalistin sich noch bei ihm melden werde. Explizit klargemacht, dass übergriffiges Verhalten nicht geduldet wird, hat die Redaktionsleitung hingegen nicht – im Bericht wird dies als vertane Chance bezeichnet. headtopics.com

Die Hinweisgeberin hingegen soll unter Druck gesetzt worden sein, sich zu entschuldigen. In einer Mail an alle Mitarbeitenden rügte die Redaktionsleitung ihr Vorgehen. Sie hätte sich direkt an Vorgesetzte oder das HR wenden sollen. Der Bericht kommt laut «Republik» zum Schluss, dass die Redaktionsleitung die Hinweisgeberin «unangebracht und ohne Wertschätzung» behandelt hat.

Nach dem SRF-Bericht richtete die «Republik» zusätzlich eine temporäre Meldestelle für aktuelle und ehemalige Mitarbeitende ein. Dort gingen laut Angaben des Onlinemediums bisher rund 35 Meldungen von 20 Personen ein, etwa die Hälfte davon im Zusammenhang mit dem beschuldigten Journalisten. headtopics.com

Am 5. Oktober entschied sich die «Republik», den Journalisten per sofort zu entlassen. Eine Trennung sei angesichts der eingegangenen Meldungen «alternativlos», hiess es auf der Website des Onlinemediums. Eine Konfrontation des Beschuldigten mit den konkreten Anschuldigungen habe es nicht gegeben.Der betroffene Journalist nimmt die Kündigung laut seiner Anwältin zur Kenntnis.

