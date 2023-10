Untersuchung wegen Social-Media-Post von Alejandro Garnacho

Der englische Fussballverband FA untersucht einen Social-Media-Post von Alejandro Garnacho. Der Argentinier postete nach dem Krimi-Sieg gegen Kopenhagen ein Bild mit zwei Gorilla-Emojis.Manchester United zitterte sich in der Champions League gegen Kopenhagen zum einen 1:0-SiegNach dem Erfolg postete Alejandro Garnacho ein Bild, auf dem auch Goalie André Onana zu sehen ist. Den Post versah er mit zwei Gorilla-Emojis. Der englische Verband hat deswegen offenbar Ermittlungen eingeleitet.

Maguire gelang im Old Trafford in der 72. Minute gegen Kopenhagen der Siegtreffer. Doch noch mehr gefeiert wurde Onana. Der 27-Jährige aus Kamerun parierte in der achten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter. Teamkollege Alejandro Garnacho half dabei etwas mit – der Argentinier malträtierte unbemerkt den Elfmeterpunkt.

Der Offensivspieler feierte den Triumph in der Königsklasse – United liegt nun mit drei Punkten auf Gruppenplatz drei hinter Bayern München (9) und Galatasaray (4) – auch in den sozialen Medien. 🚨 Alejandro Garnacho could now face a charge from the FA for his post last night, which has now been deleted, as it is likely to be deemed an ‘aggravated breach’ of its rules on social media behaviour. headtopics.com

Der 19-Jährige verwendete ein Bild, auf dem Maguire nach dem abgewehrten Versuch seinen Goalie umarmt, flankiert von Scott McTominay und ihm selbst. Dazu versieht er den X-Post mit zwei Gorilla-Emojis.

Wenig später löschte Garnacho den Post. Der englische Verband FA forderte eine Stellungnahme von Manchester United ein – der Beitrag könnte unter Umständen rassistisch interpretiert werden. Rassistische Beiträge werden vom Verband mit einer Sperre belegt, eine Untersuchung soll eingeleitet worden sein, wie es in Medienberichten übereinstimmend heisst. seinen Teamkollegen öffentlich. headtopics.com

In der Vergangenheit griff die FA schon hart durch. 2020 wurde Uniteds früherer Stürmer Edinson Cavani für drei Spiele gesperrt und mit einer Busse in Höhe von 100'000 Pfund belegt, weil er einem Freund, der ihm zu einem Tor gratuliert hatte, auf Instagram «Gracias Negrito» schrieb.

