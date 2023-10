Untersuchung der Skirennstrecke Gran Becca in Zermatt-Cervinia

Die neue Skirennstrecke Gran Becca in Zermatt-Cervinia gerät nun auch ins Visier der italienischen Behörden. Die Staatsanwaltschaft von Aosta (I) hat eine Untersuchung der Arbeiten auf der italienischen Seite der Piste eingeleitet.

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa befindet sich das Gebiet, für das die Staatsanwaltschaft von Aosta zuständig ist, weiter unten im Tal. Es handelt sich um den Bereich, in dem der zweite Abschnitt der Weltcup-Abfahrten der Männer und Frauen Mitte November verlaufen wird.

