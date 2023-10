Unterschiede bei Mieten und Steuerlast in der Schweiz

In der Schweiz steigen nicht nur die Mieten , sondern auch die Steuerlast. Je nach Wohnort gibt es aber gewaltige Unterschiede, wie viel am Ende vom Lohn übrig bleibt. Exklusiv für 20 Minuten analysierte das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern die Steuer-, Abgaben- und Miethöllen in der Schweiz. Dafür untersuchte das IWP die Daten aller 2148 Schweizer Gemeinden für verschiedene Profile von Steuerzahlenden.

Gründe dafür gibt es mehrere wie Zweitwohnsitze, ausländische Gäste und ein begrenztes Angebot», sagt Przemyslaw Brandt vom IWP. Samedan (GR), netto verfügbar: 30,9 Prozent Bever (GR), netto verfügbar: 31,7 Prozent Silvaplana (GR), netto verfügbar: 32,1 Prozent Die Himmel-Gemeinden verschieben sich in dieser Lohnklasse vom Rand etwas mehr in die Mitte der Schweiz. Vor allem wegen der Steuern ist es günstiger in der Innerschweiz.

