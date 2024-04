Unterschiede bei den verfügbaren Einkommen von verheirateten Paaren ohne Kinder in Schweizer Gemeinden

📆 16.04.2024 05:15:00

📰 20min ⏱ Reading Time:

25 sec. here

11 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 44%

Publisher: 51%

Schweiz,Gemeinden,Einkommen

Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern hat alle 2136 Schweizer Gemeinden bezüglich Abgaben, Steuern und Mieten analysiert und ermittelt, in welchen Gemeinden verheirateten Paaren ohne Kinder am meisten Geld zum Leben übrig bleibt. Das Walliser Bergdorf Oberems nimmt dabei die Spitzenposition im Ranking ein.