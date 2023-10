Unterirdischer Gütertransport - Mega-Logistikprojekt Cargo sous terrain nimmt Fahrt auf

Das ist das Projekt: Es soll die Verkehrsprobleme der Zukunft lösen und Lastwagenflut eindämmen: Mit Cargo sous terrain sollen Güter in 20 bis 40 Metern Tiefe mit automatisierten Wagen quer durch die Schweiz transportiert werden. Entlang der Tunnelstrecke gibt es Verladestationen, sogenannte Hubs. Die erste Teilstrecke ist zwischen Härkingen (SO) und Zürich geplant und soll 2031 den Betrieb aufnehmen.

Das soll es bringen: Schätzungen des Bundes gehen davon aus, dass der Güterverkehr in der Schweiz bis 2050 um über 30 Prozent zunehmen wird. Das Tunnelsystem von Cargo sous terrain soll das oberirdische Verkehrsnetz entlasten. Der LKW-Verkehr soll so in der Schweiz um rund 20 Prozent reduziert werden. Betrieben werden soll der Transport zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Gesetzliche Hürden Box aufklappen Box zuklappen Für die Umsetzung von Cargo sous terrain brauchte es neue Gesetzesgrundlagen. Der Bundesrat hat darum das Gesetz über den unterirdischen Gütertransport ausgearbeitet. Ende 2021 hat das Parlament endgültig zugestimmt. Seit Januar 2022 ist das Gesetz in Kraft. headtopics.com

Für die Umsetzung müssen die Kantone die Streckenführung und die Hubs in die Richtpläne aufnehmen. Zudem muss Cargo sous terrain auch noch die gesamten Baubewilligungsverfahren durchlaufen. So wird es finanziert: 30-35 Milliarden Franken kostet das Tunnelsystem von Cargo sous terrain. Die Finanzierung läuft über eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Olten (SO). Zahlreiche Firmen der Transport-, Detailhandels oder der Energiebranche sind an der Umsetzung beteiligt. Zu den Hauptinvestoren gehören unter anderem die Mobiliar, Coop, die Migros, die Schweizerische Post oder die Swisscom.

Da steht das Projekt: Zwischen Solothurn und Zürich sind an 12 Standorten sogenannte Hubs geplant. Dort werden die Waren per Lift in das Tunnelsystem ein- und ausgeladen. An diesen Standorten führt das Unternehmen derzeit Gespräche mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Seit Anfang Jahr finden zudem Probebohrungen im Gelände statt. Bis zu 100 Meter tief wird der Untergrund untersucht. headtopics.com

