Ab Montag, 8. April 2024, führt das Amt für Betrieb Nationalstrassen Uri (AfBN) Unterhaltsarbeiten im Gotthardtunnel und auf der A2 zwischen Amsteg–Göschenen aus. Ebenso wird die Ausfahrtspurverlängerung Göschenen fertig erstellt, so dass diese auf die Passöffnung hin in Betrieb genommen werden kann. Des Weiteren erfolgen Fertigstellungsarbeiten im Rahmen des Erhaltungsprojekts Amsteg–Göschenen, welche witterungsbedingt im 2023 nicht ausgeführt werden konnten.

Die Umsetzung dieser Massnahmen führt zu lokalen Baustellen mit Spurabbau sowie zu Nachtsperrungen der Fahrbahnen der A2 in Fahrtrichtung Norden und Süde

