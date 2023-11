Unsicherheit an den Märkten nimmt zu

Im Moment greift die Unsicherheit an den Märkten wieder um sich. Das Fieberthermometer der Börse VIX erwärmt sich, der CNN Fear and Greed Index klettert auf Angstniveau. Die nun schon Monate herrschenden Sorgen vor einer Rezession in den USA scheinen tatsächlich gerechtfertigt zu sein. Der Anschlag auf Israel heizt die Ölpreise und damit die Sorgen über eine zweite Inflationswelle an. Auch der Einbruch der Immobilienpreise in vielen Metropolen trägt nicht unbedingt zur Beruhigung bei.

In dieser Gemengelage kamen besonders kleinere Firmen mit niedrigerem Handelsvolumen unter Druck. Häufig nachrichtenlos, nur weil Fonds, um verunsicherte Kunden auszuzahlen, zu Verkäufen gezwungen sind. War die Aktie des Zuger Schraubenhändlers Bossard Anfang September noch 206 Franken wert, wurde sie Mitte Oktober für 174 Franken verkauft. Der Anteilsschein des Laborgeräteherstellers Tecan verbilligte sich in dieser Zeit von 353 auf zuletzt 268 Franken; vor einem halben Jahr hatte der Kurs noch bei über 400 Franken gelege

:

20MİN: Seelsorge im Gefängnis: Die häufigsten Sorgen der Inhaftierten«Lachen Pädokriminelle über ihre Tat, ist das schwer auszuhalten»: Gefängnisseelsorger Alfredo Diez über seine Arbeit.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: «Wir wollen nicht Güllener sein»: Synode bewilligt Rügel-Verkauf – und verzichtet auf satte 1 Million FrankenNach einer engagiert geführten Diskussion genehmigt die Synode den Verkauf des Tagungshauses Rügel ob Seengen – allerdings nicht an die meistbietende Interessentin.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Vom Tellerwäscher zum Millionär: Werner Krebs und der amerikanische TraumWerner Krebs (72) hat den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär gleich zweimal realisiert. Nach einer schwierigen Kindheit und einer gescheiterten Ehe reiste er 1985 praktisch mittellos in die USA und eröffnete dort ein Fitnesscenter. Seine Fitnesscenter-Kette machte zur besten Zeit mehr als 200 Millionen Franken Umsatz pro Jahr.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Abgabe auf Flüge von Privatjets geplantAuf Flüge von Privatjets soll eine Abgabe zwischen 500 und 3000 Franken fällig werden. Dabei wollten Politikerinnen und Politiker beim neuen CO₂-Gesetz auf neue Abgaben verzichten. (Abo)

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Universität Basel untersucht Auswirkungen von Wildschweinen im WestjordanlandEin Forscher aus dem Fachbereich Urban Studies der Universität Basel hat die Auswirkungen einer «übersehenen Waffe» der Israelis gegen die Palästinenser im Westjordanland untersucht. Die Universitätsleitung nimmt diesen Vorfall mit «grosser Sorge» zur Kenntnis.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Ausnahmeregelungen beim Bio-Protein für die WiederkäuerfütterungDelegiertenversammlung - Bio Suisse beschliesst Ausnahmeregelung für mehr Protein: Der Antrag des Vorstandes zur Einführung von Ausnahmeregelungen wurde einigermassen knapp von den versammelten Delegierten angenommen. Das nimmt etwas Druck aus dem…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »