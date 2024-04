Unlautere Einflussnahme: Im «Binninger Anzeiger» macht ein gefälschter Leserbrief Stimmung gegen die FDP

📆 03.04.2024 05:07:00

Politik Nachrichten

Im Wahlkampf wird immer wieder darüber diskutiert, was erlaubt ist und was nicht. Klar die Grenze überschritten wurde zuletzt im Baselbiet: Im «Binninger Anzeiger» macht ein gefälschter Leserbrief vor den Gemeindepräsidiumswahlen Stimmung gegen die FDP.FDP-Landrat Marc Schinzel schaffte es nur knapp in den Binninger Gemeinderat. Mit dem Wahlergebnis der FDP ist er dennoch zufrieden. Vergangene Woche wurde in den sozialen Medien teils heftig darüber diskutiert, was im Wahlkampf zulässig ist und was nicht. Ausgelöst wurde die Debatte durch ein Inseratverbot in der «Riehener Zeitung»

Wahlkampf, FDP, Gefälschter Leserbrief, Gemeindepräsidiumswahlen, Inseratverbot