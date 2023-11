Uni Bern: SUB-Umfrage zeigt tiefe Wohlfühl-Werte

Sie kommt meinem Studium in die Quere» stimmte bei der Befragung fast ein Drittel der Studierenden voll und ganz zu, weitere 30 Prozent bejahten sie teilweise. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Studierenden wünscht sich ausserdem mehr Vorlesungen, die zusätzlich zum Präsenzunterricht auch als Podcasts angeboten werden. Einigen Studierenden schlagen aber auch Diskriminierung und sexuelle Belästigung auf die Psyche.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFSPORT: Big Points für den ZSC gegen Bern – Langnau besiegt die LakersDie ZSC Lions sichern sich gegen den SC Bern weitere 3 Punkte. Die SCL Tigers setzen sich knapp gegen die Lakers durch.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Palästina-Demo Bern: Mehrere Organisationen rufen erneut aufAuf das heisse Demo-Wochenende könnte ein weiteres folgen – inklusive Marsch durch die Stadt.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Umfrage: Gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr wichtigLaut einer Umfrage des Touring Club Schweiz sind 83 Prozent der Befragten der Meinung, dass gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Dennoch geben nur 24 Prozent an, konsequent Ausrüstung zu verwenden, die ihre eigene Sichtbarkeit erhöht.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Demo-Kalender in Bern: Palästina-Demo und antifaschistischer AbendspaziergangDer Demo-Kalender in der Stadt Bern ist in diesen Tagen eng getaktet. Nach einer ersten Palästina-Demo und einer Israel-Mahnwache folgte letztes Wochenende ein Demo-Samstag mit gleich zwei Kundgebungen – einer Palästina-Demo auf dem Bundesplatz und einem antifaschistischen Abendspaziergang durch die Stadt. Die jeweilige Stimmung: hitzig. Das Polizeiaufgebot: beträchtlich.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Feuerwehren von Bern und Ostermundigen schließen sich zusammenDie Feuerwehr der Stadt Bern und die Feuerwehr Ostermundigen haben beschlossen, sich ab dem 1. Januar 2024 unter dem Dach von Schutz und Rettung zusammenzuschließen. Die politischen Hürden wurden genommen und der Anschlussvertrag wurde unterzeichnet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Feuerwehr Ostermundigen schliesst sich definitiv Bern anIm Januar 2023 kommunizierten die Gemeinde Ostermundigen und die Stadt Bern den gemeinsamen Willen, ihre Feuerwehren zusammenzulegen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕