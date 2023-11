Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán: «Die Ukraine kann auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen»

Orbán sagt: «Heute weiss jeder, aber traut sich nicht, es laut auszusprechen, dass diese Strategie gescheitert ist. Offensichtlich wird das nicht funktionieren. Die Ukrainer werden nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen.» Es gebe daher keinen Grund, das Geld ungarischer Steuerzahler für die Hilfe an die Ukraine auszugeben.

Die finanziellen Hilfen und Waffenlieferungen aus dem Westen gelten als entscheidend für die Ukraine, um sich gegen Russland zu verteidigen. Mittlerweile zögern immer mehr westliche Politiker, diese Unterstützung fortzusetzen.

Seit Kiew die ungarische OTP-Bank auf die Liste internationaler Kriegssponsoren gesetzt hat, hat Orbán die Freigabe von EU-Mitteln an die Ukraine blockiert.Man kann sich jetzt enstpannt zurücklehnen und beobachten, wie Russland seine Einflusssphäre in Ostreuorpa wieder zurück gewinnt. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch Finnland wieder aus der NATO austreten würde und sich neutral erklärt, wie damals mit der Sowietunion.

Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder solche, die in Rechtschreibung und Interpunktion mangelhaft sindKommentare, die einen Link zu dubiosen Seiten enthaltenAls Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.

Die Online-Redaktion behält sich vor, Kommentare nach eigenem Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Wir bitten Sie zu beachten, dass Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht jedoch grundsätzlich kein Recht darauf, dass ein Kommentar veröffentlich wird. Über einzelne nicht-veröffentlichte Kommentare kann keine Korrespondenz geführt werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Vizekanzler Viktor Rossi will Nachfolger von Bundeskanzler Walter Thurnherr werdenVizekanzler Viktor Rossi hat angekündigt, Nachfolger von Bundeskanzler Walter Thurnherr zu werden, der Ende des Jahres zurücktritt. Die GLP-Fraktion hat ihn als Kandidaten nominiert.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Netanyahu lehnt Waffenruhe im Nahost-Konflikt abDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Waffenruhe im Kampf gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas abgelehnt. Er betonte, dass Israel nicht gegenüber Terrorismus und Barbarei kapitulieren werde.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Poker um den Bundeskanzler: Wie die GLP ins Bundesratszimmer drängt – und wie ihre Chancen stehenBundeskanzler Walter Thurnherr tritt Ende Jahr zurück. Nun lancieren die Grünliberalen einen Kandidaten für die Nachfolge: den heutigen Vizekanzler Viktor Rossi. Er könnte davon profitieren, dass sich FDP und Mitte wegen des Bundesratspokers gegenseitig lahmlegen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Rätselhaft: Trotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie seit über zehn Jahren nichtRätselhaft: die Schweiz baut so wenige Wohnungen wie seit über zehn Jahren nicht, obschon Wohnungen knapp sind

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Weil er Traubenkern verschluckte: Versicherung bezahlt Basler einen Zahnschaden nichtEin Mann hat sich beim Verzehr eines selber zubereiteten Müesli eine Zahnkrone ausgebissen. Weil er das «Corpus Delicti» verschluckt hat, muss nun seine Unfallversicherung die Zahnarztrechnung nicht begleichen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Hochwasserschutz in Riehen: «Wir bauen doch nicht leichtfertig Dämme in die Gegend»Die Gemeinde will sich gegen ein Jahrhunderthochwasser schützen. Die Gegner zweifeln den Nutzen der Dämme an.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕