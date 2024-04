Unfall zwischen Lieferwagen und Auto in Luzern

Bei der Kreuzung bog zum gleichen Zeitpunkt ein Lieferwagen lenker von der Aescherstrasse her nach links in die Luzern erstrasse ein.

Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Lieferwagenfahrer und sein Insasse verletzen sich beim Unfall und wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 35’000 Franken. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere interessiert der Stand der Verkehrsampel zum Unfallzeitpunkt.

Personen, welche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden

