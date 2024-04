Unfall zwischen Auto und Velo auf der St.Gallerstrasse

Am Sonntag , um 11:40 Uhr, ist es auf der St.Gallerstrasse zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen.

Der 47-jährige Velofahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der St.Gallerstrasse von St.Gallen in Richtung Wittenbach. Gleichzeitig fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Velo in die gleiche Richtung. Der 37-Jährige bog mit seinem Auto auf einen Vorplatz ab und kollidierte dabei mit dem Velofahrer.

Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Unfall Auto Velo St.Gallerstrasse Verletzt Sachschaden

