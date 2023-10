Unfall in Glarus: Lieferwagen übersieht vortrittsberechtigtes Auto

Der Fahrer eines Lieferwagens beabsichtigte von den Parkplätzen bei der Kirchstrasse nach links in die Landstrasse einzubiegen.

Dabei übersah der 30-Jährige links ein vortrittsberechtigtes Auto. Bei der Kollision zog sich der Unfallverursacher eine leichte Prellung zu.Duski Imbiss: Ihr kulinarisches Tor zu kurdischen Köstlichkeiten in GlarusDuski Imbiss: Ihr kulinarisches Tor zu kurdischen Köstlichkeiten in Glarus

Weiterlesen:

polizeiCH »

Wölfe im Kanton Glarus - Glarus darf Leitwolf des Kärpfrudels schiessenLaut Bundesamt für Umwelt sind die Kriterien erfüllt: Es erteilt die Abschussbewilligung für einen Leitwolf in Glarus. Weiterlesen ⮕

Unfall in Gossau: Frau ohne Führerausweis prallt in AutoEine 40-jährige Frau ohne Führerausweis hat in Gossau ein gestohlenes Auto gefahren und ist in das Auto eines 52-jährigen Mannes geprallt. Beide wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Waldkirch SG: Mit entwendetem Auto Unfall gebaut – zwei Personen verletztAm Donnerstag (26.10.2023), kurz nach 6 Uhr, ist es auf der Bischofszellerstrasse zu einem Verkehrsunfall von zwei Autos gekommen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Erste geflüchtete Familien sind unter dem Schiessstand Allmeind in Glarus eingezogenVor zehn Tagen hat der Bund die neue temporäre Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage Allmeind in Betrieb genommen. Noch sind die 100 Plätze in Glarus nicht voll belegt. Weiterlesen ⮕

Glarus: Leitwolf des Kärpfrudels darf geschossen werdenDer Kanton Glarus darf den Leitwolf des Kärpfrudels regulieren, nachdem dieses wiederholt Kälber angegriffen hat. Allerdings darf dafür nur ein statt zwei Jungtiere aus dem Rudel geschossen werden. Weiterlesen ⮕