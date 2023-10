Unfall in Deutschland: Fahrer übersieht vortritt-berechtigtes Auto

Ein Fahrer übersah ein vortritt-berechtigtes Auto und es kam zur Kollision.

Der Fahrer eines Lieferwagens beabsichtigte am Freitag von den Parkplätzen bei der Kirchstrasse nach links in die Landstrasse einzubiegen.

Unfall auf der Berninastraße: Fahrer verletztEin 33-jähriger Italiener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Weiterlesen ⮕

Unfall in Glarus: Lieferwagen übersieht vortrittsberechtigtes AutoDer Fahrer eines Lieferwagens beabsichtigte von den Parkplätzen bei der Kirchstrasse nach links in die Landstrasse einzubiegen. Dabei übersah der 30-Jährige links ein vortrittsberechtigtes Auto. Bei der Kollision zog sich der Unfallverursacher eine leichte Prellung zu. Weiterlesen ⮕

Waldkirch SG: Mit entwendetem Auto Unfall gebaut – zwei Personen verletztAm Donnerstag (26.10.2023), kurz nach 6 Uhr, ist es auf der Bischofszellerstrasse zu einem Verkehrsunfall von zwei Autos gekommen. Weiterlesen ⮕

Unfall in Gossau: Frau ohne Führerausweis prallt in AutoEine 40-jährige Frau ohne Führerausweis hat in Gossau ein gestohlenes Auto gefahren und ist in das Auto eines 52-jährigen Mannes geprallt. Beide wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Postauto-Fahrer mit Alkohol am Steuer erwischtEin 60-jähriger Postauto-Chauffeur wurde von der Polizei angehalten und auf Alkohol kontrolliert. Das Ergebnis ergab 0,8 Promille, die auf den vor Fahrtantritt konsumierten Kräuterschnaps zurückzuführen waren. Der Mann wurde fristlos entlassen und erhielt eine Geldstrafe von über 1700 Franken. Zudem droht ihm der Entzug seines Fahrausweises. Weiterlesen ⮕