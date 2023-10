Unfall bei Hochbergerstrasse / Autobahnausfahrt

Bei der Verzweigung Hochbergerstrasse / Autobahnausfahrt Hochbergerstrasse ist am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Unfall mit zwei involvierten Autos gekommen. Wie die Basler Polizei am Tag danach mitteilt, sollen beide Fahrer angegeben haben, bei Grün gefahren zu sein. Es werden Zeugen gesucht, die das Grünlicht / Rotlicht eines der beiden Fahrzeuglenker bestätigen können.

Um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Auto zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug in das rechte Seitrassenbord. In Folge kippte das Auto zur Seite um kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Laut Polizei wurde der verletzte Lenker mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der Schönmattenweg komplett gesperrt werden.

In der Liegenschaft, die heute als Straf- und Massnahmenvollzug dient, war es zu einem verbalen Disput zwischen Insassen und dem Gefängnispersonal gekommen. «Anschliessend leisteten die Häftlinge der Aufforderung des Gefängnispersonals, in ihre Zellen zurückzukehren, nicht Folge», schreibt die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung. headtopics.com

Bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag musste das Terminal evakuiert werden – der Grund war bei beiden Fällen eine Bombendrohung. Die französischen Behörden konnten ebenfalls bei beiden Fällen einige Stunden später eine Entwarnung erteilen. Innerhalb einer Minute sollen sich gemäss einer Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft insgesamt neun Fahrzeuge in drei verschiedenen Auffahrkollisionen im Eggfluhtunnel beteiligt haben.

Bei einem Unfall mit einem Wildtier muss aus Gründen des Tierschutzes und gemäss Gesetz die Polizei benachrichtig werden. Verletzte Tiere müssen schnell gefunden werden. Wer die Meldung unterlässt, macht sich strafbar.Rund 500 Palästina-Sympathisanten trafen sich am Donnerstagabend zu einer weiteren unbewilligten Demonstration in der Basler Innenstadt. Nachdem sie sich am Vorabend im Grossbasel versammelten, waren sie gegen 19 Uhr beim Claraplatz präsent. headtopics.com

