Unentschieden zwischen Young Boys und Servette

Die Young Boys und Servette trennen sich 1:1. Den Punktgewinn im Wankdorf haben die Genfer vor allem einem zu verdanken: dem starken Goalie Jeremy Frick.Guter Abend für Jeremy Frick. Dank seinen zahlreichen Paraden verdient sich Servette einen Punkt im Wankdorf.In einer hart umkämpften Partie trennen sich die Young Boys und Servette 1:1. Nach einer frühen Genfer-Führung durch Bedia können die Berner erst in der zweiten Halbzeit auf den Rückstand reagieren.

Das Team von Raphael Wicky, das in der ersten Halbzeit nur ein einziges Mal gefährlich vor Servette-Goalie Jeremy Frick erschien, spielt in der zweiten Halbzeit einen völlig anderen Fussball. Nach dem wuchtigen Ausgleich in der 60. Minute durch Ganvoula kommt YB zeitweise im Minutentakt zu gefährlichen Chancen. Aber immer ist der Genfer Schlussmann zur Stelle, noch bis in die 92. Minute, als Frick einen Abschluss von Nsame mirakulös um den Pfosten lenkt. Bis zum Ende lässt er kein zweites Tor zu, die Genfer verdienen sich zum Ende einen Punkt im Wankdor





