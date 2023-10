Unentschieden zwischen Bochum und Mainz in der Bundesliga

Zum Auftakt der 9. Runde in der Bundesliga trennen sich Bochum und Mainz 2:2. Die Mainzer kommen in letzter Sekunde zum Punktgewinn.Tom Krauss sorgte aufseiten der Mainzer für die Jubelstürme, als er in der 96. Minute seinem Team doch noch einen Punkt sicherte. Für den Mittelfeldspieler war es das erste Saisontor. Zuvor hatte Keven Schlotterbeck für Bochum, das in der Schlussphase mit Noah Loosli agierte, vermeintlich zum Sieg getroffen (82.

Für Schlotterbeck war sein Treffer insofern eine Genugtuung, als er nach einer Stunde mit einem Eigentor für den Mainzer Ausgleich gesorgt hatte.Bochum – Mainz 2:2 (1:0). – Tore: 21. Stöger (Penalty) 1:0. 59. Schlotterbeck (Eigentor) 1:1. 82. Schlotterbeck 2:1. 96. Krauss 2:2. – Bemerkungen: Bochum mit Loosli (ab 85.). Mainz mit Fernandes (ab 87.), ohne Widmer (Ersatz).Gegen Schweden setzt es für die Schweiz trotz einer guten Leistung die nächste Zu-Null-Niederlage ab.

