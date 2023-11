UN-Palästinenserhilfswerk über Gaza: «Tragödie ist beispiellos»

«Das war einer der traurigsten Tage in meiner Arbeit in der humanitären Hilfe», sagte Lazzarini. Die derzeitige humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen sei bei weitem nicht genug. «Ich fordere erneut dringende Treibstofflieferungen. Seit fast einem Monat ist kein Treibstoff mehr gekommen und das hat verheerende Auswirkungen auf Krankenhäuser, Bäckereien und Wasserwerke», sagte Lazzarini.

Bei dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel wurden nach israelischen Militärangaben mindestens 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Mehr als 1400 Menschen starben dabei und in den folgenden Tagen. Israel hat als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt und massive Luft- und Bodenangriffe begonnen. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seitdem auf 8796 gestiegen.

Mohammed Asar sei für alle Panzerabwehrraketen-Einheiten der Hamas im gesamten Gazastreifen zuständig gewesen. Die durch ihn in Auftrag gegebenen Einsätze zielten auf israelische Zivilisten sowie Soldaten.Nach den schweren Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalia kann das israelische Militär nach eigener Darstellung noch keine Angaben zur Zahl der getöteten Zivilisten machen.

Aufnahmen zeigen die verheerenden Folgen des Angriffs, bei dem Armeeangaben zufolge auch Tunnel der Hamas einstürzten und einen Krater hinterliessen. Unter den Opfern sind nach palästinensischen Angaben viele Zivilisten. Nach Darstellung der israelischen Armee galt der Luftangriff einem Drahtzieher des Massakers an israelischen Zivilisten am 7. Oktober. 50 Terroristen seien bei dem Einsatz in Dschabalia getötet worden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Gaza: Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas» ++ 40 Krankenwagen warten am Grenzübergang zu GazaIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Gaza: 7000 Ausländer warten auf Ausreise ++ Israelischer Kommandeur: «Wir stehen vor den Toren von Gaza-Stadt»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: USA und Palästinenserhilfswerk fordern erneut eine FeuerpauseGaza: Grenze bei Rafah für Schwerverletzte und Ausländer geöffnet

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: USA und Palästinenserhilfswerk fordern eine FeuerpauseGaza: Grenze bei Rafah für Schwerverletzte und Ausländer geöffnet

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Angesichts der zunehmenden Nahrungsmittel- und Wasserknappheit und des Inflationsdrucks steigt das...London (ots/PRNewswire) - Heute wird der jährliche Bericht über die ökologische Bedrohung (Ecological Threat Report) vorgestellt, der vom Institut für Wirtschaft und Frieden...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Milliarden-Plan für Wiederaufbau nach Hurrikan «Otis» in MexikoAngesichts der Verwüstung durch Hurrikan «Otis» an der mexikanischen Pazifikküste plant die…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕