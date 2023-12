Umweltverbände kritisieren Wolfsjagd ohne Verhältnismässigkeit

Anstelle einer gezielten Regulierung schadenstiftender Tiere finde eine Wolfsjagd ohne jede Verhältnismässigkeit statt, so die Umweltverbände. Sieben Abschuss-Bewilligungen werden nun gerichtlich überprüft.Der Wolf sei wichtig für den Wald als Lebensraum und müsse mit Verhältnismässigkeit reguliert werden, so die Meinung der Umweltverbände.

(Bild: Frederico di Dio / Unsplash) «Die Naturschutzorganisationen sehen geltendes Recht verletzt», schreiben Pro Natura, BirdLife, die Gruppe Wolf Schweiz und der WWF in einer gemeinsamen Mitteilung. Die wichtige Rolle des Wolfes für den Lebensraum Wald komme in der Diskussion um Grossraubtiere kaum je zur Sprache, kritisieren sie. Nun würden aufgrund des «irritierenden» Verhaltens von Bund und Kantonen die Abschüsse ganzer Wolfsrudel flächig bewilligt.Nach Meinung der Umweltverbände wird das neue Jagdgesetz nicht nach dem Willen des Parlaments umgesetzt, sondern «einseitig auf Wolfsabschüsse gemünzt





