Umstritten: Glarner Regierung gegen Veröffentlichung von Wolfsstreifgebieten

Umstritten: Die Glarner Regierung befürchtet, dass die Bevölkerung verunsichert würde, wenn Daten zum Streifgebiet der Wölfe veröffentlicht werden.Im April haben zehn Landräte und Landrätinnen von der SVP bis zu den Grünen eine Motion eingereicht. Sie wollen, dass Wölfe mit einem Sender überwacht werden und dann gezielt vergrault werden können.

Getrackt werden sollen besonders Wölfe in einem Rudel sowie Wolfspaare, die Nutztiere reissen. In Rudeln, die bereits Schäden an Nutztieren verursacht hätten, sollten dauerhaft zwei Wölfe einen Sender tragen müssen, so der Vorstoss. Dadurch, dass man dank der Sender den Standort der Tiere kennt, sollten die Wildhüter sie gezielt vergraulen können. Bäuerinnen und Älpler sollten dank der Daten ihre Tiere besser schützen können.

Die Forderung nach einer Veröffentlichung der Daten wäre aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Laut Regierungsrat könnte das Bekanntsein der Bewegungsmuster der Wölfe aber zu einer Verunsicherung der Bevölkerung führen. headtopics.com

Vorstellen könnte sich der Regierungsrat, dass der Kanton bei einem nationalen Forschungsprojekt mitmacht, das den Ansatz von GPS-Senderhalsbändern verfolgt und so Rückschlüsse auf das Verhalten von Wölfen und Rindern geben soll. Nicht unterschätzt werden dürfe der personelle Aufwand für das Betäuben und Besendern, das nur von speziell ausgebildeten Personen vorgenommen werden dürfe.

