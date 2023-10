Umfragepanne: Wahlumfrage genauer als offizielle Ergebnisse

Es handle sich womöglich um eine Weltpremiere: «Die Wahlumfrage ist genauer als die amtlich publizierten Schlussresultate», schrieb Michael Hermann auf X (früher Twitter) als Reaktion auf die Datenpanne des Bundesamtes für Statistik. Der 52-jährige Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Forschungsinstituts Sotomo, das die besagte Wahlumfrage publizierte, sagt auch: «Jetzt kann die Schweiz keine Österreicher Witze mehr machen.

Nach sieben Jahren gibt Christian Ineichen sein Amt als Präsident der Mitte ab. Unter seiner Führung hat sich die Partei umbenannt und ihre Position als stärkste Luzerner Partei gefestigt. Im Interview spricht Ineichen aber auch über schmerzhafte Erfahrungen.

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet. headtopics.com

Weiterlesen:

LuzernerZeitung »

Schweizer Wahlumfrage genauer als offizielle ErgebnisseDie Wahlumfrage des Forschungsinstituts Sotomo ist genauer als die offiziellen Schlussresultate. Der Politikwissenschaftler Michael Hermann bezeichnet dies als mögliche Weltpremiere. Zudem sorgt ein Fiasko bei der SPÖ in Österreich für Aufregung. Beim Menuhin Festival Gstaad gibt es einen erneuten Abgang, während Katar im Nahost-Krieg eine vielschichtige Rolle spielt. Bettina Surber ist die Hoffnungsträgerin der St.Galler Sozialdemokraten. Weiterlesen ⮕

Stricker gelingt das frühe Break ++ Die Favoriten fallen wie Bowling-Pins ++ Murray fliegt raus ++ Alle ErgebnisseVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Stricker gewinnt den ersten Satz ++ Die Favoriten fallen wie Bowling-Pins ++ Murray fliegt raus ++ Alle ErgebnisseVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Stricker muss in den Dritten ++ Die Favoriten fallen wie Bowling-Pins ++ Murray fliegt raus ++ Alle ErgebnisseVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Umfrage zur Wahlgenauigkeit: Schweiz kann keine Österreicher Witze mehr machenDie Wahlumfrage ist genauer als die amtlich publizierten Schlussresultate, sagt der Politikwissenschaftler Michael Hermann. Die Schweiz kann keine Österreicher Witze mehr machen. Weiterlesen ⮕