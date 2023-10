Umfrage: Fast die Hälfte der Israelis lehnt Bodenoffensive im Gazastreifen ab

Fast die Hälfte der Israelis lehnt laut einer Umfrage eine zeitnahe Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen ab.

Kanada hatte zuvor einen Zusatz zu der Resolution eingebracht, der die «Terrorattacken der Hamas» und die Geiselnahmen verurteilt und die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln fordert. Dieser Zusatz verfehlte aber eine notwendige Zweidrittelmehrheit.

Die USA hatten sich wiederholt gegen eine «Waffenruhe» im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas ausgesprochen. Die Regierung von Präsident Joe Biden argumentiert, dies würde nur der Hamas dienen, sich neu aufzustellen. Zuletzt hatte aber US-Aussenminister Antony Blinken im UNO-Sicherheitsrat gesagt, es sollten «humanitäre Pausen» erwogen werden. headtopics.com

Israels Armee hatte am Freitagabend angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt, teilte Militärsprecher Daniel Hagari bei X mit. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen. (SDA)Der Norden des Gazastreifens ist am Freitagabend massiv von der israelischen Armee beschossen worden.

Die pro-iranische Hizbollah-Miliz sprach von mehreren Angriffen auf israelische Stellungen nahe der libanesischen Grenze. In einem Fall habe es neben Schäden auch «Opfer» gegeben, behauptete die Schiitenorganisation. Israels Armee teilte wiederum mit, es gebe keine Berichte über Verletzte. headtopics.com

