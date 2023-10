Umfahrung Wolhusen LU: Zweckmässigkeitsbeurteilung abgeschlossen

Der fachliche Prozess ist nun abgeschlossen. Mit der Variante Null+ und der Süd-Umfahrung SU1 liegen zwei Lösungsvarianten vor, die in den politischen Entscheidungsprozess aufgenommen werden.

Die Variante Null+ erreicht in der Gesamtbetrachtung die höchste Punktzahl. Darauf folgt die Umfahrungsvariante SU1. An der Informationsveranstaltung am 28. November 2023 werden die detaillierten Ergebnisse der Bevölkerung und interessierten Kreisen präsentiert.

Mit der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Wolhusen Süd hat der Kanton Luzern das Verkehrsproblem in Wolhusen im engen Austausch mit der regionalen Begleitgruppe aus rund 30 Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden und der Region analysiert und Lösungsvarianten geprüft. headtopics.com

Der ursprüngliche Variantenfächer von 11 Verkehrslösungen reduzierte sich im Verlauf der Untersuchungen auf noch 5 Varianten, die in der Schlussbewertung miteinander verglichen wurden. Die Resultate zeigen, dass die Variante Null+ insgesamt auf dem ersten Rang abschneidet – sowohl mit der fachlichen Gewichtung des Kantons als auch mit dem von der regionalen Begleitgruppe erarbeiteten Gewichtungsschlüssel.

Die ebenfalls geprüfte Zentrumsentlastung mit offener Linienführung schneidet punkto Kosten mit rund 100 Millionen Franken gut ab. Die Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild sowie in die Umwelt den Gewässerraum der Kleinen Emme sowie in das Gewerbe- und Industriegebiet sind aber sehr gross. headtopics.com

Alle Umfahrungsvarianten weisen eine gute verkehrliche Wirkung auf und führen zu einer relevanten Verkehrsreduktion in Wolhusen und Wolhusen-Markt, was auch für die Mobilität in der ganzen Region Vorteile bringt. In der fachlichen Gesamtbetrachtung vermögen die Vorteile einer Umfahrungslösung wie Verkehrsentlastung und Reisezeitgewinne die hohen Kosten und Risiken aber nicht wettzumachen.

«Ich war der Letzte, der nur ein Tastenhandy hatte» – Wie ticken die Sportstars der Gen Z?Der Skirennfahrer Marco Odermatt und der Leichtathlet Simon Ehammer gehören zu einer neuen Generation von Schweizer Sportstars. Sie erklären, warum es Vorteile hat, wenn man auf dem Land aufwächst. Und sie formulieren ihre Ziele offensiv. Weiterlesen ⮕

Ende der Sommerzeit: Was der Chronotyp mit der Zeitumstellung zu tun hatHallo Winterzeit! In dieser Nacht hat die Schweiz ihre Uhren wieder um eine Stunde zurück gedreht. Bei manchen Menschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich? Weiterlesen ⮕

Was der Widerstand der Weissen Rose mit der Bündner Hauptstadt Chur verbindetVor 80 Jahren haben die Nazis den Widerstandskämpfer Kurt Huber hingerichtet. Er wurde vor 130 Jahren in Chur geboren. Nun hat sein Sohn Wolfgang erstmals die Geburtsstadt seines Vaters besucht. Weiterlesen ⮕

FDP-Präsident Thierry Burkart will Reformen anstoßenThierry Burkart, der Präsident der FDP, erklärt, warum er Reformen in der Partei durchführen möchte. Weiterlesen ⮕

Sargans SG: Fahrunfähig verunfallt - der Ausweis wurde auf der Stelle abgenommenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star Matthew Perry: Der mit der komischen VerzweiflungMatthew Perry, der amerikanisch-kanadische Serienstar, ertrank mit nur 54 Jahren in seinem Whirlpool. Warum, ist noch nicht bekannt. Weiterlesen ⮕