Umbau der Tramhaltestellen der BVB verzögert sich

BZBASEL: Tramhäuschen Parapluie haben Verspätung: ÖV-Nutzer müssen im Regen wartenDer Umbau der Tramhaltestellen der BVB ist ins Stocken geraten. Der Grund: Unter anderem bei der Neubeschaffung der Stationen Dreispitz , Sevogelplatz , Zoo Dorenbach und Redingstrasse kommt es zu Verzögerungen.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

BZBASEL: Tausende Wildtiere kommen auf der Strasse ums Leben, auch der finanzielle Schaden ist hochZwischen Anfang Oktober und Ende Dezember gibt es die meisten Unfälle mit Wildtieren. Einige Kantonen sind stärker von Kollisionen mit Rehen, Hasen oder Wildschweinen betroffen als andere.

