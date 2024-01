Ukrainischer Präsident Selenski kritisiert Verbündete und den Westen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDutzende Kameras sind auf den wichtigsten Redner am WEF gerichtet: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bespricht sich vor seinem Auftritt mit Forumsgründer Klaus Schwab.. Seinen halbstündigen Auftritt nutzte Selenski, um indirekt Kritik an den Verbündeten seines Landes zu üben.

Aus Angst vor einer Eskalation sei die Ukraine nicht mit den nötigen Waffen ausgerüstet worden, sagte er. Diese Angst sei unbegründet gewesen. Das habe der bisherige Kriegsverlauf gezeigt. Selenski kritisierte auch, dass der Westen bei den Sanktionen gegen Russland zu zurückhaltend gewesen sei. Gleichzeitig gab er sich überzeugt, dass die Unterstützung der Europäer nicht versiegen werde.Selenski stellte die rhetorische Frage, ob es etwas bringe, den Krieg einzufrieren. Seine Antwort: Nein. «Putin ist ein Raubtier, das sich nie zufriedengibt.» Die Ukraine könne Putin aber besiegen, auf dem Meer, an Land und auch in der Luf





