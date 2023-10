Ukrainischer Präsident fordert mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe

Nach Schäden an Gebäuden des ukrainischen AKW Chmelnyzkyj fordert Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe.Laut dem britischen Verteidigungsministerium fehlt es der russischen Luftwaffe an Munition. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt auf schnelle Verhandlungen mit der EU über einen Beitritt seines Landes. Die Entwicklungen im Ticker.

Zudem versprachen sie die Lieferung zusätzlicher Stromgeneratoren und mobiler Heizstationen sowie stärkere Anstrengungen zur Zwangsbeteiligung Russlands an der Beseitigung von Kriegsschäden. Den EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell forderten die Staats- und Regierungschefs auf, bis zum nächsten Gipfel im Dezember mit der Ukraine Gespräche zu möglichen langfristigen Sicherheitszusagen zu führen. Borrell hat vorgeschlagen, längerfristige Finanzierungszusagen für Militärhilfen zu machen und mit EU-Geld auch die Lieferung moderner Kampfjets und Raketen zu unterstützen.

In der Diskussion um die Finanzierung der Kriegsfolgenbeseitigung in der Ukraine forderten die Staats- und Regierungschefs Borrell und die EU-Kommission dazu auf, Arbeiten an Vorschlägen zu einer Zwangsbeteiligung Russlands zu beschleunigen. Ziel ist es demnach, Einnahmen aus der Verwaltung eingefrorener russischer Vermögen zum Wiederaufbau zu verwenden - soweit dies im Einklang mit geltenden vertraglichen Verpflichtungen sowie mit EU- und Völkerrecht möglich ist. headtopics.com

Zarjow war lange ukrainischer Parlamentsabgeordneter für die russlandfreundliche Partei der Regionen in der Obersten Rada in Kiew gewesen. Nach der proeuropäischen Maidan-Revolution 2014 kandidierte er sogar für das Präsidentenamt, floh jedoch kurz darauf zu den von Moskau kontrollierten Kämpfern in der Ostukraine. Seitdem lebte er auf der von Russland 2014 unter Bruch des Völkerrechts annektierten Krim.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Selenskyj fordert mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer LuftangriffeDer ukrainische Präsident Selenskyj drängt auf schnelle Verhandlungen mit der EU über einen Beitritt seines Landes. Die Ukraine hebt die Prognose für das Wirtschaftswachstum trotz des Krieges an. Weiterlesen ⮕

Luftangriffe als Reaktion auf proiranische AngriffeDas US-Verteidigungsministerium hat als Reaktion auf Angriffe proiranischer Milizen Luftangriffe geflogen. Die Angriffe seien ein Akt der Selbstverteidigung zum Schutz von US-Personal und hätten nichts mit dem Konflikt zwischen Israel und der Palästinenserorganisation im Gazastreifen zu tun. Weiterlesen ⮕

US-Militär fliegt Luftangriffe auf Ziele im Osten SyriensDas US-Militär hat Luftangriffe auf zwei Orte im Osten Syriens geflogen. Die Angriffe galten Zielen, die mit Irans Revolutionsgarde in Verbindung stehen. Die USA reagieren damit auf anhaltende Attacken auf ihr Personal im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizengruppen. Weiterlesen ⮕

Eskalation im Nahen Osten - In Zürich sind Demonstrationen wieder erlaubtIsraelische Luftangriffe auf Gazastreifen gehen weiter Weiterlesen ⮕

Luzerner Mitte-Präsident Christian Ineichen will abtretenNach dem Wahlerfolg feiert sich die Luzerner Mitte bei der Delegiertenversammlung. Doch nun steht die Partei vor der Aufgabe, einen neuen Präsidenten zu finden. Weiterlesen ⮕

«Fall Lauber»: Verfahren gegen Fifa-Präsident Infantino eingestelltResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports. Weiterlesen ⮕